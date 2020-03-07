Эпидемия коронавируса. В Украину направляется миссия ВОЗ

07.03.2020, 23:30, Новости дня

В Украину направляется группа экспертов Всемирной организации здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил сайт европейского бюро ВОЗ.

«Европейское региональное бюро ВОЗ в ближайшие дни направит миссии в Азербайджан, Украину и Черногорию в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагированию на COVID-19», – говорится в сообщении.

О том, что в Украину должна прибыть миссия ВОЗ, 4 марта сообщал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

«Одна [миссия] прибудет [5 марта] и будет работать до субботы [7 марта] включительно и отрабатывать план готовности Украины к возможному распространение коронавируса. Вторая миссия по вопросам лабораторной диагностики ожидается на следующей неделе для отработки диагностических методов на уровне каждого региона Украины», – говорил Кузин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. в Китае; 21,1 тыс. в других странах), умерли 3,5 тыс. человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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