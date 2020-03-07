Мнение: Рейтинг стран по поеданию мяса, зеленый налог на говядину и молоко за вредность

07.03.2020, 23:18, Разное

1. Россия вошла в топ-10 стран по потреблению мяса, мы на девятом месте с показателем в 62 килограмма на человека в год. Значительно больше нашего едят мясо жители американского континента, Австралии и Новой Зеландии, а также солнечного Израиля. В Великобритании, Норвегии и Южной Корее на мясе экономят. Вот данные ОЭСР:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-sedaiut-bolshe-vsego-miasa-na-dushu-naseleniia-5e3041bb976be707bbd9a870

Весьма странно слушать после этого рассказы о бедном, недоедающем населении России. Если же кто-то скажет, что мы едим дешёвое мясо птицы, тогда как иностранцы – дорогую говядину, то, во-первых, эта ситуация постепенно меняется, а во вторых – курица является полезным, диетическим продуктом.

2. Иван Данилов пишет о возможных последствиях введения «зелёного налога» на производство мяса в Евросоюзе:

https://ria.ru/20200208/1564415351.html

Британская пресса сообщает о начале лоббистской медийной и общественной кампании по введению общеевропейского «налога на мясо», призванного спасти планету от глобального потепления и заодно наказать мясоедов, добившись сокращения потребления говядины на 67 процентов. По расчетам авторитетного британского издания The Guardian, в том случае если предложения влиятельной коалиции общественников, экологов и правозащитников Tapp Coalition будут приняты, то даже в Великобритании (несмотря на выход страны из Евросоюза) цены на мясо моментально вырастут на 25 процентов. <…>

The Guardian сообщает о том, откуда появились эти цифры: «В отчете, подготовленном группой экологических исследований CE Delft, проанализированы затраты на выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха и воды, а также потери живой природы, связанные с животноводством. По его оценкам, покрытие этих расходов приведет к увеличению цены на говядину на 0,47 евро за 100 грамм. Это увеличило бы стоимость (стандартного — на 227 грамм) «супермаркетного стейка» в Великобритании примерно на 25 процентов. Налоговый сбор за свинину и курятину будет ниже из-за меньшего воздействия на окружающую среду: 0,36 евро на 100 грамм и 0,17 евро на 100 грамм соответственно. В докладе говорится, что такие сборы могут снизить потребление говядины в Евросоюзе на 67 процентов, свинины на 57 процентов и курицы на 30 процентов к 2030 году.»

Для России, с одной стороны, это хорошо — дешёвое российское мясо сможет успешно конкурировать с дорогим европейским. С другой стороны, ЕС может попросту не допустить на свой рынок продукцию компаний из других стран, которые не будут выполнять требования «зелёных».

Однако, как минимум в деле импортозмещения говядины на российском рынке европейские налоги на мясо должны помочь — нам будет выгоднее покупать отечественное.

3. В России спустя 55 лет отменили выдачу молока за вредность. Точнее, разрешили альтернативу:

https://lenta.ru/news/2020/02/21/za_vrednost/

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что за работодателем остается обязательство выдавать рабочим продукты в качестве компенсации за вредность, эта норма прописана в статье 222 современного Трудового кодекса. Однако теперь предприятие может выбирать, что именно выдавать — молоко, молочные продукты или деньги.

Советская норма о выдаче молока выглядит, конечно, анахронизмом, ибо как минимум лактозную недостаточность никто не отменял. Польза от молока в каких-то случаях, возможно, и есть, но в целом имеет смысл вкладываться скорее в технику безопасности и другие меры защиты здоровья. Кисломолочные продукты для взрослых людей более полезны, а дополнительные деньги для работников также будут не лишними.