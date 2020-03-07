Жена Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова: «Мы с ним пожизненно в браке»

07.03.2020, 23:07, Разное

В 2018 году известный отечественный музыкант Владимир Кузьмин официально развёлся с третьей женой Екатериной Трофимовой. Не так давно пара снова воссоединилась и, по словам супруги, хоть они и не успели заново расписаться, но считают, что пожизненно находятся в браке.

С третьей женой Владимир Кузьмин прожил почти 17 лет, но затем пара рассталась, официально оформив развод. Екатерина Трофимова вспоминает, что в день, когда подписывали документы, они с мужем сначала смеялись, а затем вместе плакали. Несмотря на присутствие в жизни музыканта другой женщины, он продолжал общаться с экс-супругой, поздравлял её с праздниками, а она в свою очередь часто присутствовала на его концертах.



Несколько месяцев назад Кузьмин и Трофимова снова начали жить вместе, забыв о ссорах и разногласиях. В ответ на вопрос, легко ли было простить измену, супруга говорит, что на «гения нельзя долго обижаться». Сейчас пара переживает период «новой влюблённости» и в дальнейшем, скорее всего, снова заключит брак, но пока они с этим не торопятся, чувствуя себя счастливыми и «пожизненно женатыми».