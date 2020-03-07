Появились данные о переносе Олимпийских игр – 2020 из-за коронавируса

07.03.2020, 23:05, Разное

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото высказался о переносе соревнований на более поздний срок. Причиной может стать эпидемия коронавируса.

«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку», – цитирует чиновника RT. Отмечается, что японское правительство принимает все необходимые меры, чтобы провести Игры в соответствии с планом.



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