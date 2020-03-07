Изучена польза холодного душа для здоровья человека

07.03.2020, 23:03, Новости дня

Группа специалистов провела исследование, направленное на изучение пользы холодного душа для человеческого организма. Оказалось, холодный душ влияет также и на эмоциональное состояние человека.

Существует распространенное мнение, согласно которому принимать холодный душ полезно для здоровья. Некоторые люди скептически относятся к холодному душу, однако ученые провели ряд исследований, которые показали, что на самом деле это правда. В итоге эксперты отметили, что мыть голову необходимо теплой водой, а смывать пену прохладно. Так можно будет поддержать поддерживать силу волос, а также сохраняется природный жировой баланс кожи.

Холодный душ способствует усилению кровообращения, повышению умственных способностей и укреплению защитных сил организма. Кроме того, после холодного душа человек становится бодрым, а также улучшению настроения.