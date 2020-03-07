Свежесть пива научились определять с помощью электронного языка

07.03.2020, 23:03, Новости дня

Стало известно, что российские ученые разработали способ определения свежести пива с помощью электронного языка. Новая конструкция сенсоров уже запатентована.

Авторами разработки стали сотрудники Воронежского государственного университета и Института общей и неорганической химии имени Курнакова РАН. Они на протяжении длительного периода времени работали над созданием электронного языка для оценки свежести пива. Известно, что сенсоры с чувствительными мембранами подключаются к многоканальному вольтметру, а он – к компьютеру. Для этого электронного языка воронежские специалисты разработали и запатентовали новую конструкцию сенсоров, аналогов которой нет в мире.

Также исследователи предполагают, что с помощью новых сенсоров можно определить действующие вещества разных анестезирующих препаратов, а также содержание аминокислот и витаминов в молоке.