«Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря голу Месси с пенальти

07.03.2020, 22:54, Новости дня

В рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле принимала "Реал Сосьедад". Встреча получилась малорезультативной. "Сине-гранатовые" лишь ближе к концовке второго тайма сумели добиться положительного результата, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

Это произошло на 81-й минуте игры. Гости пытались отыграться, однако все их попытки не увенчались успехом. Уже в добавленное время хозяева поля отличились еще раз, но после видеопросмотра был зафиксирован офсайд. Итоговый счет – 1:0 в пользу каталонского клуба.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 58 очков. "Реал Сосьедад" с 43 баллами идет шестым.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Австрия выступила против экстерриториальных санкций США

07.03 / Эксперты рассказали о таргетной терапии при раке

21.01 / Помпео заявил, что в США работают над «проектом» по смене власти в Венесуэле

08.02 / Познер категорично высказался о законе о домашнем насилии

03.01 / Президент Польши отказался от поездки на крупнейший форум памяти Холокоста из-за присутствия Путина

06.03 / Эрдоган потребовал от Меркель пересмотреть соглашение о беженцах

10.01 / НАТО поверило данным СМИ об уничтожении украинского самолета иранской ракетой

29.01 / Си Цзиньпин назвал новый коронавирус «дьявольским»

15.02 / Демидова первой из россиянок выиграла зачет Кубка мира в хафпайпе

28.01 / В ЕАО прошли учения на случай появления коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика