Сюзанн Мэсси подобрала «кровать» для России и США

07.03.2020, 22:54, Новости дня

8 Марта — замечательный праздник весны, любви и признаний в любви. Наш рассказ — об удивительной женщине, которая была главным советником по РФ у Рональда Рейгана, американке, влюбленной в Пушкина и Булгакова, миссис Мэсси.

Штат Мэн. 7500 километров от Пушкинских гор. На единственной в Америке аллее имени великого поэта — почти точная копия его усадьбы в Михайловском. По-русски нас приветствует хозяйка.

Русский дух тут — прямо от порога. В буйстве красок- "Жар-птица" — так называется самая известная книга Мэсси о России. Даже кошка — сибирской породы.

На стенах — подлинники Шемякина. На полках — милые деревянные безделушки, купленные по случаю где-то в глубинке. Со знанием и любовью Мэсси с супругом словно выстраивали вокруг себя далекую и близкую им страну.

— Ваш дом — это копия дома Пушкина?

— Да, — рассказывает Сюзанн Мэсси, писательница, историк.

— А вы ездили, смотрели?

— Да, в Михайловское.

Это было в 60-х, когда она впервые отправилась в Советский Союз вместе вместе с мужем, журналистом Робетом Мэсси. На их личную драму сын родился с тяжелым недугом – гемофилия. Мэсси- лауреат Пулитцера — откликнулся историческим романом "Николай и Александра" о царской семье, где той же болезнью страдал наследник.

Русский, который Сюзанн выучила, уже будучи зрелой, откроет перед ней и двери Овального кабинета, и двери советских кухонь, где она встречалась со своими любимыми ленинградскими поэтами.

— А какое у вас любимое русское блюдо?

— О, много, — признается Сюзанн Мэсси.

— Что вкуснее всего у вас получается?

— Не знаю. Но я делаю пельмени сама.

Ну, и какой русский дом без матрешки. Тут она — перестроечная. С лицом Михаила Горбачева. Они познакомились в 1987-м на приеме в Белом доме. Советский генсек и не догадывался, что Рональд Рейган разговаривает с ним с ее голоса. К своей советнице Рейган прислушивался все четыре года их совместной работы.

В сегодняшней Америке такое — почти фантастика. Выражать открыто симпатии Москве остерегаются и политики, и ученые, и журналисты. Но Мэсси, если позвонили бы от Трампа, откликнулась бы, не раздумывая.

"У меня есть одна позиция. Это было всю жизнь. Я очень люблю Россию, ценю все, что вы сделали. Я — историк, я знаю", — отметила Мэсси.

Взгляд на идеальные отношения между странами у Мэсси особенный, женский. "Россия — это женщина. Она недоверчивая, у нее очень интересный молодой человек – США. Конечно, как молодой человек он хочет все быстро. Надо найти для них кровать, и все начинают, просто любят это. И я сказала: кровать существует, космос — это кровать", — рассказала Сюзанн Мэсси.

У Сюзанн тоже скоро полет. Она опять собирается в свой любимый Санкт-Петербург. Набирать материал для новой книги о России.