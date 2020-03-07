Чемпион Паралимпиады Кегелев умер в 33 года

07.03.2020, 22:54, Новости дня

Чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Евгений Кегелев скончался на 34-м году жизни. О смерти российского спортсмена сообщил официальный сайт Паралимпийского комитета России.

До 2019 года Кегелев входил в состав сборной России, представляя Красноярский край. В 2012 году он завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров на Паралимпийских играх в Лондоне.

О причинах смерти легкоатлета не сообщается.



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