8 Марта: кому цветы, кому решетка

07.03.2020, 22:42, Новости дня

Канун 8 марта в России встречали по-разному. Мужчины загодя скупали цветы. Помощники госчиновников «освежали» традиционные поздравительные послания, с которыми руководители разного уровня обращаются к женщинам, экономя, как утверждают злые языки, на подарках.

А «Открытая Россия», например, организовала «метропикет» с требованием освободить женщин-политзаключенных, которых в стране вовсе немало. В частности, в уголовном порядке преследуется много верующих женщин, принадлежащих к религиозной организации «Свидетели Иеговы».

«Такая у нас сегодня государственная измена»

Редактор портала «Женщина, тюрьма, общество» Наталия Сивохина согласна с тем, что в мартовские дни, когда женщинам принято дарить мимозы и тюльпаны, прежде всего, необходимо напоминать об узницах совести и тех, кто находится под судом и следствием по фальсифицированным делам.

Инициативу «Открытой России» о том, чтобы в этом году посвятить им Международный женский день, она считает очень важной и своевременной.

«Сейчас вернулись времена, когда нам приходится напоминать о своих правах. Мы видим, что достаточно много и женщин-политзаключенных, попавших под следствие за свои убеждения, и тех, кто стали жертвами существующего режима, просто оказавшись не в то время не в том месте, и тех, кто, возможно, помимо своей воли оказались фигурантками сфабрикованных уголовных дел. Последних, наверное, даже больше, чем первых», – отметила Сивохина в комментарии для Русской службы «Голоса Америки».

В качестве примера женщин-политзаключенных в современной России она упомянула координатора ростовского отделения «Открытой России» Анастасию Шевченко, феминистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, игнушскую гражданскую активистку Зарифу Саутиеву.

«Я специально особняком скажу о двух фигурантках дела о “госизмене”. Одна – это жительница Крыма Галина Довгополая, она находится в СИЗО, но родственники не знают, где именно. И есть история с Антониной Зиминой из Калининграда, на свадьбе которой побывал некий сотрудник из Федеральной службы безопасности, которого потом якобы опознали иностранцы, раскрыв его принадлежность к спецслужбам. Сейчас они с мужем ждут приговора. Такая вот у нас сегодня государственная измена», – разводит руками Наталия Сивохина.

Затем она продолжила перечислять: «Нельзя забыть про Аню Павликову и Машу Дубовик, которые сидят под домашним арестом по делу так называемого “Нового величия”, это дело очень похоже на случай “Сети”, когда кто-то просто решил отчитаться о “проделанной работе” на примере подвернувшихся под руку ребят».

Редактор портала «Женщина, тюрьма, общество» подчеркнула, что в современной России есть еще немало аналогичных примеров, упомянув напоследок псковскую журналистку Светлану Прокопьеву.

«Кстати, в этой связи нельзя не пропустить и Шохисту Каримову, фигурантку дела о взрыве в петербургском метро. Ее обвинили в терроризме, но она работала в кафе и просто позволила позвонить по телефону. И все – получила срок».

В России очень любят бросаться такими обвинениями, как “терроризм” по поводу и без повода, утверждает Наталия Сивохина.

«Ситуация с гендерным равенством в стране существенно ухудшилась»

Председатель женской (гендерной) фракции партии «Яблоко» Галина Михалева рассказала «Голосу Америки», что в преддверии 8 Марта прошло несколько мероприятий на тему гендерного равенства, а сама она сделала ключевой доклад на конференции в Доме кино, которая проводилась в рамках фестиваля «8 женщин» гильдии кинорежиссеров. Вместе с тем, по ее словам, ситуация с гендерным равенством в стране существенно ухудшилась.

«Есть только маленькие улучшения, которые заключаются, например, в сокращении списков запрещенных профессий для женщин. Их было примерно 450, осталось около 150, – уточнила она. – Плюс путинская программа выплаты пособий и увеличение размеров материнского капитала. Это, конечно, небольшие суммы, особенно для жителей крупных городов. Но тут, извините, с паршивой овцы хоть шерсти клок…»

Во всем остальном положение стало значительно хуже, констатирует Галина Михалева. На ее взгляд, предлагаемые поправки в конституцию могут усугубить ситуацию еще больше.

«Нет прогресса по линии декриминализации семейного насилия, – говорит она. – Как показала жизнь, принять закон о семейном насилии сейчас практически почти невозможно. Мы занимаемся этой проблемой вместе с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной и ее инициативной группой, проводим общественную кампанию, но все идет очень тяжело. А РПЦ и другие конфессии усиленно лоббируют полный запрет на аборты, включая случаи изнасилования», – резюмировала она.

Кто станет «Сексистом года»?

В свою очередь, вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина отметила, как позитивный момент то, что в стране худо-бедно идет общественная кампания в поддержку «долгожданного закона» о противодействии жестокости и семейному насилию. По ее мнению, это хорошо, несмотря на всю вакханалию, развязанную по этому поводу правыми силами, разного рода политиками, и теми, кто вообще считает, что насилие – норма жизни.

«Все-таки по опросам видно, что большинство людей убеждены: с этой проблемой надо, наконец, законодательно покончить, – добавила она. – Также высокую активность по данной теме проявляют граждане в соцсетях, кстати, как мужчины, так и женщины. Это мне кажется позитивным».

Надежда Ажгихина также сообщила, что 8 Марта будут объявлены итоги очередной антипремии «Сексист года», которая проводится с 2010 года. «Кто только ни становился за это время его «лауреатами», – подчеркнула она. – Среди них были и блогер, и муфтий, предлагавший практиковать обрезание всем подряд, и даже детский омбудсмен (Павел) Астахов. В нынешнем году, пожалуй, главный кандидатом является протоиерей (Дмитрий) Смирнов, хотя, безусловно, есть и другие «достойные» претенденты».

Священник Смирнов публично оскорбил женщин, живущих в гражданском браке, сравнив их с секс-работницами, не получающими плату.

Надежда Ажгихина полагает, что многое зависит от активности людей: «Нужно понимать, что гендерное равенство и вообще положение женщин в стране – не только чисто женская проблема, как утверждают ортодоксы. Улучшение положения в этой сфере необходимо в интересах общества в целом. Как ни удивительно, какие-то позитивные процессы в данном направлении в стране все же идут».

Все это не позволяет впасть в абсолютный пессимизм, заключила она.