Ученые выявили серьезную опасность от хлопьев на завтрак

07.03.2020, 22:37, Разное

Учёные выявили серьёзную опасность, исходящую от хлопьев, которые многие любят есть на завтрак. Данный продукт содержит некоторые компоненты, концентрация их является опасной, особенно для детского организма.
Многие родители прибегают к так называемому «здоровому» режиму питания, предлагая малышам хлопья с молоком, считая, что они являются быстрым и недорогим способом набраться сил утром. Вместе с тем, взрослые не задумываются, какое количество сахара содержится в названном продукте. Сухие завтраки, заявляют медики, неоднократно проходили проверки, в ходе которых производители доказывали их безопасность. Учёные рекомендуют есть хлопья небольшими порциями, тогда как дети съедают в 2-3 раза больше нормы. Данное обстоятельство приводит к тому, что количество употребляемого с продуктом сахара резко возрастает.

Во всём мире к хлопьям для завтрака предъявляют строгие ограничения. На одну порцию должно приходиться не более 200 калорий и менее 13 г сахара. К тому же, в них добавляют различные злаки, что делает сухую смесь якобы здоровее. Диетологи советуют читать этикетку на упаковке перед использованием продукта, чтобы определить количество сахара.



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