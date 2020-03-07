Экс-возлюбленный Марии Мироновой: «Однажды в порыве гнева мне лесенкой досталось»

07.03.2020, 22:37, Разное

Экс-возлюбленный отечественной киноактрисы и продюсера Марии Мироновой недавно вспомнил об их бурном, но непродолжительном романе. Врач-онколог Дмитрий Барановский говорит, что артистка в гневе может быть импульсивной и ему однажды даже «досталось лесенкой».

В недавнем эфире программы «Ты не поверишь!» экс-бойфренд Марии Мироновой рассказал, что актриса старается сохранять дружеские отношения с бывшими партнёрами, но в случае с ним, вероятно, произошло «исключения из правила». Вместе пара была всего 5 месяцев, но за это время Барановский успел познакомится и с матерью избранницы, и ощутил на себе её импульсивный характер. Как говорит бывший возлюбленный Мироновой, он на неё никогда не поднимал руку, но при этом ему «иногда доставалось».



По словам Дмитрия Барановского, после расставания он созванивался с матерью артистки и откровенно рассказал, что они некоторое время жили вместе, но уже не были парой, по сути обманывая окружающих. После этого Екатерина Градова начала обвинять экс-возлюбленного дочери в преследованиях, выставив едва ли не «маньяком». Бывший бойфренд Марии Мироновой не намерен мириться с «подмоченной репутацией» и планирует подать судебный иск.