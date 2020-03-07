Мнение: Про учения 54-й бригады армии Украины

07.03.2020, 22:36, Разное

Отличную видеозапись выложена с полевого выхода 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

И мне, признаюсь, не понятно ёрничание в комментариях к видеозаписи.

Вот только самые нелепые Коментарии.

«Столько ржавого советского железа в одном месте! Рай для охотников за металлоломом! И ведь не постеснялись выложить»

«Все совковое хламье стянули, чтобы квадрокоптером поснимать. Теперь можно и в котел, как обычно».

«Ох, и бомжатник!».

Так могут писать только люди, которые бронетехнику видели разве что только на фотографиях.

Будучи офицером-танкистом мне не раз приходилось выходить в поле. И могу сказать, что уже сам факт, что столько боевой техники покинули боксы и парки, говорит о высокой степени боеготовности этой конкретной воинской части.

Мне довелось служить в 75 гвардейском танковом полку, одном из лучших танковых частей Вооруженных Сил СССР, и то во время больших учений, поднятые по сигналу тревоги, у нас процентов 10-15 техники не могли выехать из парка…

Так что не стоит ерничать. Хорошее видео выложили про учения 54-ой механизировпанной бригады ВСУ.