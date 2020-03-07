Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 949

07.03.2020, 22:30, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось до 949 человек, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«На данный момент в стране подтверждено 949 случаев заражения коронавирусом, за последние 24 часа было выявлено 336 новых случаев заражения», – цитирует Саломона ТАСС.

По его словам, число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, или от спровоцированного им ухудшения других патологий составляет 16 человек.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



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