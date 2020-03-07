Донецк и Горловка подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ

07.03.2020, 22:30, Новости дня

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, сообщили в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева) – Донецк. Выпущено пять мин калибра 82 миллиметра», – цитирует представителя ДНР с СЦКК РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики также обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки, выпустив семь мин калибра 120 миллиметров.

Глава администрации города уточнил, в результате обстрела один дом получил повреждения.

Напомним, накануне украинские силовики вернулись на позиции разведения сил в Донбассе. В конце февраля на Украине заявили о мощной подготовке к обострению в Донбассе.