Личное: Зачем не умрёт Тиньков?

07.03.2020, 22:30, Разное

Второй день у школоты на ЮТубе праздник. Их главный враг, Олег Тиньков, умирает.

«Долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — заявил 47-й в списке Форбс миллиардер.



Фото: Соцсети

Помимо здоровья, у Олега — проблемы с налогами. Его задержали в Лондоне, отправили под домашний арест. Минюст США требует его экстрадиции, чтобы потом посадить на 3 года в тюрьму.

В общем, сплошная радость для всех, кто не любит Тинькова — то есть, рады фактически все.

Почему Тинькова так ненавидят блогГеры? А правду никто не любит, вот вам ответ. Олег в своё время вдруг заявил, что коллаборация на ЮТубе не приносит выхлопа, а любого блогера можно купить, продать и снова купить.

«Они все, *** , блогеры, за бабки мать родную продадут».

Школоту, естественно, правда возмутила. Нас нельзя купить, никак нельзя, вопят говноеды, готовые убить мужа за хайп.

А как по мне, так Олег совершенно прав — любую эскортограмщицу и её друга с Ютуба можно поставить в неприличную позу и отодрать, вопрос лишь в цене.

Я не испытываю каких-то особых симпатий к Олегу Тинькову, но уважаю его за то, что он не ссыт говорить людям нелицеприятную правду. И то, что у него сейчас большие проблемы, не может быть поводом для радости у нормального человека.

Впрочем, сравнивать говноедов и нормальных людей нельзя.

Я же желаю Олегу назло всем не сдохнуть. Поправиться, решить вопрос с претензиями налоговых служб. И снова что-нибудь сказать всем говноедам, чтобы их порвало от правды.