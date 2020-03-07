Личное: Зачем не умрёт Тиньков?
07.03.2020, 22:30, Разное
Второй день у школоты на ЮТубе праздник. Их главный враг, Олег Тиньков, умирает.
«Долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — заявил 47-й в списке Форбс миллиардер.
Фото: Соцсети
Помимо здоровья, у Олега — проблемы с налогами. Его задержали в Лондоне, отправили под домашний арест. Минюст США требует его экстрадиции, чтобы потом посадить на 3 года в тюрьму.
В общем, сплошная радость для всех, кто не любит Тинькова — то есть, рады фактически все.
Почему Тинькова так ненавидят блогГеры? А правду никто не любит, вот вам ответ. Олег в своё время вдруг заявил, что коллаборация на ЮТубе не приносит выхлопа, а любого блогера можно купить, продать и снова купить.
«Они все, *** , блогеры, за бабки мать родную продадут».
Школоту, естественно, правда возмутила. Нас нельзя купить, никак нельзя, вопят говноеды, готовые убить мужа за хайп.
А как по мне, так Олег совершенно прав — любую эскортограмщицу и её друга с Ютуба можно поставить в неприличную позу и отодрать, вопрос лишь в цене.
Я не испытываю каких-то особых симпатий к Олегу Тинькову, но уважаю его за то, что он не ссыт говорить людям нелицеприятную правду. И то, что у него сейчас большие проблемы, не может быть поводом для радости у нормального человека.
Впрочем, сравнивать говноедов и нормальных людей нельзя.
Я же желаю Олегу назло всем не сдохнуть. Поправиться, решить вопрос с претензиями налоговых служб. И снова что-нибудь сказать всем говноедам, чтобы их порвало от правды.
Источник: Лена Миро
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