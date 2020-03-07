Дочь Анастасии Заворотнюк: «Убеждена, при нашей общей поддержке мама поправится!»

07.03.2020, 22:18, Разное

Последние полгода за здоровье актрисы переживает вся страна. По сообщениям СМИ, у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — рак мозга. Впрочем, подтверждений тому нет до сих пор: родственники актрисы не дают комментариев. И лишь изредка в официальном аккаунте Instagram Анастасии, который сейчас ведет ее дочь Анна, появляются опровержения всем слухам и домыслам, которые в отсутствии информации множатся в интернете.

Однако с Нового года семья Анастасии Заворотнюк перестала выходить на связь с поклонниками и в соцсетях, поселив среди тех, кто переживают за актрису, самые страшные опасения. Буквально несколько минут назад их развеяла дочь актрисы Анна. В своем микроблоге девушка опубликовала пост, в котором не только поблагодарила всех неравнодушных, но и высказалась о здоровье матери.

Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдут радость и счастье, — написала Анна.

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми

Напомним, по информации ряда СМИ 13 сентября состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, она была доставлена в реанимацию одной из московских больниц. Якобы ее ввели в искусственную кому, жизнь актрисы поддерживается с помощью медикаментозных препаратов. Ранее с поддержкой актрисы выступили в своих аккаунтах в соцсетях Филипп Киркоров и другие медийные персоны. 16 сентября на Первом канале вышел специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный Анастасии, в котором о ситуации высказались Алексей Ягудин, Дмитрий Шепелев и другие. А 15 ноября в Instagram актрисы появилось первое заявление ее семьи.

Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!