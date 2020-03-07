СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа

07.03.2020, 22:07, Разное

Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа. Амуниция визуально не изменилась, вместе с тем, секретные разработки просто не демонстрируют.

Юрий Лямин, являющийся независимым экспертом по силам спецопераций армий мира, высказал изданию своё мнение. В представленном видеоролике протяженностью 30 секунд всё быстро меняется. Вместе с тем кое-что можно разглядеть. В руках бойцов мелькает автомат АК-74, а не современный АК-12, причём оружие имеет обвес фирмы «Зенитка», являющийся оборудованием для прицеливания. Наряду с этим демонстрируется гранатомет ГМ-94 тульского производства. Данный вид вооружения использует заряды калибра 43 мм, применение данного оружия эффективно от 5 до 600 м. Спецназ имеет на вооружении также гранатомёты АГС, 86-мм миномёт и противотанковый ракетный комплекс «Корнет».

Для перемещения по поверхности земли используются броневики «Тигр», на воде передвигаются на катерах БК16 Рыбинской судоверфи. По мнению эксперта, при съёмках использовали не самые новые образцы оружия для того, чтобы не демонстрировать новейшие военные разработки.