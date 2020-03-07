ESA опубликовало удивительный снимок марсианского кратера

07.03.2020, 22:07, Разное

ESA поделилось новой фотографией, полученной посредством марсианского аппарата «Марс-экспресс». На нём отчетливо виден кратер Moreux глубиной более 2,5 километров и диаметров почти 130 километров.

Представители европейского космического агентства ESA поделились снимком, полученным благодаря марсианскому аппарату «Марс-экспресс». Снимок сделан еще осенью прошлого года – он показывает кратер Moreux, расположенный в районе квадрангла Ismenius Lacus. Диаметр объекта – около 130 километров, а глубина – 3 километра. К слову, в центре кратера можно заметить возвышенность.

Стоит обратить внимание и на брызги на стенках кратера, благодаря которым объект выделяется среди окружающего ландшафта. Скорее всего, в дюнах содержатся материалы, богатые на пироксен и оливин – минералы, имеющие темный вид.