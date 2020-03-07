Вирусолог Чепурнов считает суррогатного партнера «мужем на час», только без ремонта

07.03.2020, 22:07, Разное

По словам вирусолога Александра Чепурнова, он понимает, почему на специалиста, называющего себя суррогатным партнером, так жестко отреагировала общественность. Напомним, что в интервью журналу «Нож» эксперт назвал себя человеком, помогающим избавиться от проблем в сексуальной жизни на практике.

Вирусолог считает, что мужчине для начала следует обзавестись специальным образованием, а до тех пор он всегда будет сталкиваться с негативом и в социальных сетях, и в реальной жизни. По заявлению героя публикации, в перечень его услуг входят платные 4-часовые сессии: это может быть обычная беседа о сексуальных проблемах, или же моментальный половой акт. Как правило, его клиентам хватает 1-3 встреч, пишет издание Nation News.

Чепурнов считает: для того, чтобы считаться специалистом даже в подобной сфере, необходимы специальные навыки и образование (психологическое или врачебное). В данном случае сталкиваются юридические и этические аспекты, и первые оставляют очень много вопросов. Врач добавил, что такое интервью лишь помогает суррогатному партнеру потенциально расширить клиентскую базу. Впрочем, Чепурнова все равно настораживает такой мужчина, предлагающий необычные услуги. Его и вовсе можно назвать «мужем на час, только не в смысле ремонта», подчеркнул эксперт.