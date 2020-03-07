Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

07.03.2020, 22:00, Новости дня

Незаконные бандформирования за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По данным руководителя российского Центра по примирению, боевики возобновили обстрел населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, передает ТАСС.

Он уточнил, что «за прошедшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований».

Контр-адмирал также отметил, что российские подразделения военной полиции провели патрулирования по пяти маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Кроме того, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование с аэродрома Камишлия.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились. В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя подтвердил, что в целом прекращение огня в регионе выполняется.

Лидер Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что достигнутые в ходе московских переговоров по ситуации в Идлибе договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, «в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства».