Мнение: Переговоры в Москве — Путину удалось «продавить» Эрдогана?

07.03.2020, 21:42, Разное

Итак, долгожданная встреча президентов Путина и Эрдогана по Сирии состоялась. Достигнутое в ходе переговоров перемирие официально началось минувшей ночью, огонь прекращен, что само по себе благо. Чего же добилась каждая из сторон, и можно ли считать конфликт в Идлибе окончательно урегулированным?

4 марта на «Репортере» вышла публикация с названием «Переговоры Путина и Эрдогана: как будет поделен север Сирии?». Посмотрим, что из сделанного прогноза сбылось.

Мы исходили из тезиса о том, что настоящая война, пусть и на локальном ТВД, не нужна сегодня ни Турции, ни России. Поскольку в наступление на позиции протурецких боевиков в Идлибе шла сирийская армия при поддержке ВКС РФ, то мяч, как говорится, был на стороне Анкары. По счастью, несмотря на южный темперамент, здравый смысл у президента Эрдогана возобладал. На это сработало, судя по всему, сразу несколько факторов:

Во-первых, США и НАТО отказались напрямую «вписываться» в конфликт конкретно в Идлибе, предоставив это турецкой армии.

Во-вторых, Москва отказалась оставлять Башара Асада «наедине с Эрдоганом», а Тегеран пригрозил дать ответ, если турки продолжат бить по проиранским формированиям, что поддерживают Дамаск.

В-третьих, несмотря на многочисленные горячие головы, ведущие «виртуальную войну» против России в социальных сетях, большая часть населения Турции не поддержит войну реальную, а это угрожает президенту Эрдогану дальнейшим падением рейтинга в случае крупных потерь и поражений.

В-четвертых, Анкара неблагоразумно начала распылять свои силы, открыв второй фронт в Ливии, где также начала нести первые боевые потери. При этом Дамаск начал выстраивать отношения с ЛНА Халифы Хафтара.

В-пятых, обострение ситуации в Идлибе еще сильнее ударило по курсу турецкой национальной валюты, лиры, что очень негативно отразилось на экономике страны. Очевидно, что в случае начала настоящей войны с Сирией и Россией экономические потери были бы гораздо выше.

Можно заключить, что эти резоны вынудили Реджепа Эрдогана взять себя в руки и выключить «борзометр». От программы-максимум в виде дальнейшего наступления на юг Идлиба или легализации присутствия Турции в САР через создание некой «Туркоманской Республики» в Анкаре отказались. Пока, во всяком случае.

Однако дальше на север Эрдоган не отступил. Турецкие войска остались, где были по состоянию на ночь 5 марта. Анкара сама себе дала право вести ответный огонь в случае наступления сирийцев. Турецкие наблюдательные пункты, которые обошла правительственная армия САР, сохранились на своих местах.

То есть, речь идет ровно о том, о чем мы столько времени и говорили: произошел очередной передел севера Сирии. В целом, можно считать это серьезным успехом Дамаска и Москвы: под контроль официальных властей страны вернулась южная часть провинции Идлиб. Позиции террористов резко отодвинулись севернее, что сделает российскую авиабазу Хмеймим более безопасной от неожиданных атак боевиков, которые ранее шли с завидной регулярностью. Стороны договорились о создании коридора безопасности на трассе М4 (по 6 км севернее и южнее магистрали), который будут совместно патрулировать турецкие и российские военные.

В целом, это успех, промежуточный. Но до победы еще далеко. Президент Башар Асад, окрыленный победами, рвется в бой:

Мы не забываем о турках, которые оккупируют северную часть сирийской территории. Если они не уйдут в результате политических переговоров, их надо будет выдворить силой. И это мы будем делать. Это тоже наш национальный долг как сирийцев.

У турок на севере САР свои интересы, которые они готовы защищать военной силой. На потерю половины Идлиба Анкара пошла, но дальше отступать не намерена, встречая правительственные войска артиллерией, РСЗО и ударными беспилотниками. Никуда не исчезли многотысячные группировки вооруженных боевиков, которые каким-то образом надо будет взять под контроль.

Если называть вещи своими именами, Анкара, Дамаск и Москва взяли паузу, время на передышку. Сами по себе проблемы никуда не делись, просто их разрешение перенесено на более поздний период.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/187553.html