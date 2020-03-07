Эндокринолог назвала главные ошибки при похудении

07.03.2020, 21:37, Разное

Врач-эндокринолог Евгения Назимова назвала главные ошибки, которые допускаются при желании быстро избавиться от лишнего веса. Максимальное ограничение в еде часто наносит вред организму.

Специалист отмечает, что само по себе уменьшение порций не снижает потребность человека в пище. Попытка избавиться от чувства голода за счет неумеренного потребления воды способствует развитию отечности и проблем с почками. К другой распространенной ошибке относится «идея» избавиться от всех жиров в рационе. Снизить калорийность необходимо, но делается это по специальным схемам и без радикальных мер. Кроме того, растительные жиры крайне необходимы в организме, поэтому, убирая из меню булочки и белый хлеб, следует оставить жирную морскую рыбу, нерафинированное масло, авокадо, орехи и цельнозерновые виды хлеба. Нельзя забывать также, что питание должно быть сбалансированным и сочетаться с высоким расходом калорий за счет физической активности. О первой части этого правила диетологии забывают приверженцы абсолютно всех «монодиет», сознательно лишающие свой организм необходимых полезных веществ. День на одних яблоках, гречке или каком-либо другом продукте при желании можно сделать в порядке разгрузочного, но не основной диеты.

Ошибочной, считает доктор, и надежду достичь нормального индекса массы тела за счет поста. Получить желаемый результат можно только после исключения любых каш, а меню должно состоять из овощей и фруктов. Наиболее разумным, по мнению Евгении Назимовой, является похудение в специализированной клинике и под наблюдением опытных специалистов. Самопохудение с помощью «волшебных таблеток» может привести к печальным последствиям.