Анастасия Волочкова назвала Игоря Вдовина «заказчиком» травли против неё в соцсети

07.03.2020, 21:37, Разное

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в недавнем интервью рассказала, что практически не обращает внимания на нападки хейтеров. Более того, танцовщица считает травлю против себя в соцсети проплаченной, а «заказчиком» называет бывшего мужа и отца единственной дочери Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина.

Анастасия Волочкова признаётся, что к нелестным отзывам хейтеров в свой адрес привыкла, поэтому «абстрагируется от негатива», не реагирует на мнение «ботов с нулевыми аккаунтами» и людей с лицами, схожими с «местом, которым садятся на крыльцо». К тому же балерина уверена, что травля на неё является организованным Игорем Вдовиным «анти-пиаром». Таким образом бывший возлюбленный может мстить ей за судебный иск, поданный после отказа бизнесмена вернуть ранее одолженные 3 млн долларов.



Танцовщица несколько месяцев назад из-за критики хейтеров ограничила на своей странице возможность оставлять комментарии к публикациям. При этом Волочкова продолжает делиться с подписчиками событиями, происходящими в её жизни, не скрывает, что счастлива с новым возлюбленным, но вот его личность публично раскрывать всё же не спешит.