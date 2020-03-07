Apple запустила программу ремонта дисплеев планшетов iPad Air 2019

07.03.2020, 21:37, Разное

Представители корпорации Apple заявили о начале программы по ремонту дисплеев гаджетов iPad Air, выпущенных в 2019 году. Причина заключается в многочисленных обращениях юзеров из-за поломанных экранов.

Как стало известно, ремонту будут подлежать исключительно планшеты третьей генерации. Только за первые 2 месяца было зафиксировано свыше 1,1 тысячи обращений, связанных с проблемами с экраном. Пользователи заявили, что дисплей при перезагрузке видеоадаптера иногда отключается. Для решения проблемы владельцы гаджетов должны обратиться в ближайший сервисный центр компании, где специалисты произведут замену экрана, рассказали в компании.

По словам некоторых пользователей, они также замечали странные вспышки. Кроме того, у iPad Air наблюдаются проблемы, связанные с разблокировкой посредством FaceID, обновившийся в конце 2019 года. Впрочем, неполадка обнаружена лишь в одной партии девайсов. Владельцы смартфонов также могут обратиться к специалистам для решения проблемы. Уточняется, что аппараты с сорванными пломбами или другими повреждениями будут отремонтированы исключительно за счет владельца.