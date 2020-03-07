Личное: Может это нужный ход?

07.03.2020, 21:33, Разное

В этом письме вопрос автора обескуражил даже меня.

patrap

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам за книгу и блог, читаю несколько месяцев, мир вокруг стал намного яснее и понятнее. Надеюсь, история моя будет интересна для разбора.

Мне 33, супруге 30 в этом году 10 лет в браке, есть сын 8 лет.

Познакомились с будущей супругой И. у нее дома, в небольшом поселке в Крыму, я приехал к ее родителям в гости и увидел там ее, красивую и стройную, она приехала на каникулы, училась тогда в институте в Киеве.

Я институт как раз в том году закончил, среднего роста, в очках, с лишним весом, играл тогда в рок-группе и одевался соответственно субкультуре.

Отношения с девушками у меня никогда не складывались, во-первых, имидж хромал, во-вторых, о чем с ними общаться не представлял, ну а дыра в кармане привлекательности не добавляла никому и никогда.

А вот с И. как-то с первых минут знакомства все пошло по-другому, ее отец встретил меня на вокзале и привез к себе в дом, было около 6 часов утра, захожу в калитку, а во дворе она в коротеньких шортиках с метлой наперевес и недобрым взглядом. Как потом выяснилось, взгляд был недобрым, поскольку мать подняла ее в 5 утра со словами «Вставай! Двор подмети! И приведи себя в порядок, жених едет!».

(Она встречала жениха в коротеньких шортиках)

Через пару часов ее отец отправил меня в строительный магазин, за какой-то мелочью, И. сказала, что повезет меня на скутере, я что-то промямлил, что сам могу съездить.

И: Ты ездить то вообще умеешь?

Я: 3 года как права получил

Она немного смутилась, но все-таки села за руль, а мне сказала держаться за нее, и я обнял ее за талию, в обратную сторону уже я был за рулем, а она обнимала меня.

Мы все время были вместе, гуляли, ездили на море, в кафе, помогал ей по саду и огороду, она переводила мне песни с украинского, которые мне нравились, я играл ей на гитаре (она раздобыла гитару у знакомых, когда узнала что я играю).

Как то ночью играли в карты, я проиграл ей желание, на следующий день напомнил ей:

Я: — Ну что придумала желание?

И: — Поцелуй меня

Долгий поцелуй

Я: — Так подойдет?

В общем, так все и началось, мне она очень нравилась, но я все время себя одергивал, приехал к людям в гости и задурил их дочери голову, кроме того совершенно не понимал как мы можем быть вместе, она учится в Киеве, я живу в Сибири. Как-то гуляли и я ей говорю:

Я: Выходи за меня замуж

И: Вот так сразу?

Я: Ну да, а как по-другому? Ты же за мной в Сибирь в другом статусе не поедешь

И: Конечно не поеду

Я: Вот и я о чем!

И: Так может ты ко мне?

Я: Я ж юрист по образованию, тут другая страна, другие законы, работы нормальной не найти будет, а там у меня квартира строится, да и с работой намного лучше.

Ближе к концу отпуска я предложил ей поехать в Ялту на пару дней, снять там квартиру, погулять и потусить. От такого прозрачного предложения она отказалась, но предложила поехать на экскурсию, это был целый автобусный тур, включающий и Ялту, и другие достопримечательности и морскую прогулку на катере, было познавательно и романтично.

Перед моим отъездом домой она подарила мне серебряное кольцо на безымянный палец, со словами «Чтоб все видели, что у тебя есть я», я в ответ подарил большой букет роз и золотую цепочку.

Я уехал, мы все время переписывались, я звал к себе, через какое-то время она сообщила, что в сентябре ее отец едет на очередную вахту на север (он всегда останавливался у нас на пару дней), и она приедет вместе с ним. Я был на седьмом небе. Родители спрашивали: «В качестве кого к тебе едет И.?», я отвечал «В качестве невесты», мягко намекали о том, что у меня пока что ни работы, ни денег, я заверил, что все понимаю.

Она приехала, познакомилась с моими родителями, все было прекрасно. Был первый секс, я отвез ее на дачу и там все случилось. Спали мы в разных комнатах, но по ночам, когда все уснут, я приходил к ней. В эти дни у нее как раз был день рождения, я купил золотое кольцо и подарил со словами «Выходи за меня замуж!», она согласилась.

(В общем, их сосватали родители)

Потом она рассказала, что в Киеве, у нее есть парень, он на 10 лет ее старше, и она его не любит, никогда не собиралась за него замуж, но живет с ним потому, что снимать жилье в Киеве очень дорого, я потребовал, чтоб она прямо сейчас сообщила ему о разрыве их отношений, она так и сделала, показала мне переписку, и я успокоился. Жилье в Киеве я ей оплатить не мог, предложил переводиться на заочное обучение, ей оставался последний год, она сомневалась, сказала, что решать эту проблему будет, когда вернется домой.

Она уехала, сначала домой, затем поехала на учебу в Киев, тот парень не принял ее ухода и встречал с цветами. Я ультимативно заявил, что если она будет жить с другим, ни о каких отношениях и речи быть не может, она заверила что найдет другое жилье. А потом призналась, что они переспали. Это был конец, я прекратил любое общение. В тот момент, корона моя с грохотом упала и покатилась, пришло осознание, что по большому счету я ведь для нее ничего особенно и не сделал, кроме красивых слов, обещаний и серьезных намерений, а от нее требую полностью изменить свою жизнь, причем прямо сейчас.

(Он описывает, что корона грохнулась, а на самом деле она наоборот отросла. Опишете?)

Переписка возобновилась, она клялась, что больше никогда и не за что, и любит только меня, переводится на заочное обучение, а жить будет у двоюродной сестры, в соседнем с Киевом городе у нее же будет работать (сестра администратор в ресторане).

Я в свою очередь, вышел на работу, отец попросил своего знакомого, и меня взяли на испытательный срок, в очень крутое место, моей работой куратор был доволен, и на работу меня приняли официально.

На новогодние каникулы я снова поехал к ней, отпраздновали НГ, а через два дня поехали в Киев помогал ей перевозить вещи на новое место, в том числе заезжали и к ее бывшему парню, за какими-то вещами, но я не поднимался, ждал внизу.

Затем я уехал, она осталась, но через пару месяцев снова приехала ко мне, мы подали заявление в ЗАГС. Она еще раз уезжала на сессию и защиту диплома.

Свадьбы у нас было две, первая в моем городе, а через две недели в Крыму у нее в поселке мы венчались, на венчании настаивала И., я не религиозный человек, но возражать не стал, если для нее это важно, то почему нет?

На свадьбу отец подарил нам автомобиль, это было давнее его обещание, подарить, когда женюсь. Вообще отец всегда играл очень важную роль в моей жизни, после того как он вышел в отставку с очень высокой милицейской должности (пока он ее занимал денег в семье не было), его пригласили на очень высокооплачиваемую работу в нефтяной сфере, после этого и появилась моя строящаяся квартира. Он всегда помогал глобально (квартира, машина, дача), но при этом просто так денег не давал (помните я говорил про дыру в кармане?), да я и не просил никогда, гордость не позволяла.

(Почему-то он всегда считал, что должен ей деньги. Но это бывает у онегиных в минусе дисбаланса)

Месяца через 3-4 родители мои переехали в достроившийся в пригороде коттедж, а мы вдвоем остались жить в 4х комнатной квартире. Ту самую дачу отец хотел продать за ненадобностью, но я (по просьбе жены) попросил оставить, и он мне ее подарил. И. на нормальную работу устроиться не могла, так как была иностранным гражданином, но работала неофициально за копейки, мои доходы были тоже довольно скромными, но как-то справлялись, из рок-группы я ушел.

Ближе к лету И. забеременела, одновременно близилось к завершению строительство квартиры, мы сходили посмотреть и поняли, что с ребенком там жить будет не очень комфортно, но поскольку стоимость этой квартиры за счет метража и района довольно высокая, можно ее продать и купить в другом районе 3х комнатную.

Я с этим пошел к отцу, он предложил не торопиться с решением, и посмотреть, что может предложить застройщик (ген. директор застройщика был его другом, кроме того за просрочку строительства почти на 6 лет можно было требовать компенсации). Застройщик предложил 3х комнатную в том же доме и доплату за квадратные метры по цене много ниже рыночной, однако доплата все равно составила огромную для меня сумму. Отец, добавил, оформили сделку.

(Очень часто у мужчин, которых материально опекает отец, жены плюсуют. И очень сильно. Как думаете почему? Несколько причин тому есть. Все назовите)

Родился сын, всеобщий любимчик, квартиру, наконец, сдали, отец дал денег на ремонт (я не просил, но и не отказывался, сумма была очень значительная) еще через год переехали в новую квартиру, мебель за исключением детской покупал уже сам.

Через полгода сам собой решился вопрос с гражданством И. (тот случай, когда гора пришла к Магомеду).

Отношения стали резко ухудшаться с рождением сына, наверное. Супруга хотела, чтоб я был рядом 24/7, постоянно скандалила и угрожала разводом, говорила, что она бросила все и уехала за мной в Сибирь, а я не ценю, имею наглость уходить на корпоративные мероприятия. Жутко ревновала, хотя я поводов никогда не давал, вообще в ее понимании муж права не имеет куда-то пойти без жены ни с друзьями, ни с коллегами, доверия — ноль.

(Жена плюсует, ревность у нее типичного плюса. Друзья, как отличить женскую ревность-плюс от ревности-минус? Есть общие отличия с мужской, но есть и чисто женские. И вообще все признаки ее большого плюса назовите, пожалуйста. Это не плохая рефлексия его СЗ, это именно ее плюс и немаленький, и не в дефоте, а в дисбалансе, при его минусе)

Когда сын пошел в детский сад, я попросил отца помочь устроить жену на работу, без опыта и с иностранным дипломом это оказалось совсем не просто, но через полгода взяли, с зарплатой примерно средней по региону. Еще через полгода я купил второй авто (не новый кроссовер премиум-класса), первый отдал супруге, на права она выучилась еще в декрете.

(Теперь она девушка с работой, с машиной, с мужем на посылках и опекающим свекром)

Моя работа не предполагает стабильного заработка, однако у нас всегда все было и отпуск на море каждый год, сын всегда был на мне: детский сад, школа, секции, поликлиника и т.д.

Сейчас супругу повысили, зарплата тоже повысилась, но и работать ей приходится больше, засиживается в офисе до 9 часов вечера и в выходные бывает, работает, меня это напрягает.

(Кроме работы теперь есть алиби на свободные вечера и даже выходные)

Уже несколько раз поднимала тему о том, что нужно поделить квартиру, на вопрос, зачем это нужно, отвечает, для того, чтоб быть уверенной в завтрашнем дне и не зависеть от меня, я отказываюсь, говорю, что если собралась разводиться (а зачем еще с мужем что-то делить?), получишь все причитающееся по суду. Скандалим из-за этого.

(Вот здесь у него очень плохое мы. Жена обнаглела, а он еле огрызается, и даже рога не чешутся. Но считает, что скандалят «мы»)

Меня все больше гложет мысль, что она собирается уйти, сегодняшняя ее зарплата позволит ей жить самостоятельно, осталось дожать меня с квартирой (если ее продать, легко можно купить две двушки). На неверности в браке, я ее не ловил, были пару переписок с парнями за эти 10 лет, но там ничего серьезного, легкий флирт.

(Ничего серьезного, конечно. Только пропадает по выходным и просит разделить квартиру)

Может быть, я зря упираюсь? Может это нужный ход? Дать супруге уверенность? Но в чем? Что и без мужа все будет хорошо?

(Вот этот вопрос его привел меня в замешательство. Автор, конечно надо дать супруге уверенность. А то ей как-то тревожно и приходится вас терпеть. А как появится собственное жилье, ей станет куда спокойней)

Я разводиться не хочу, очень люблю сына, с супругой готов жить, не смотря на продолжающийся не первый год дефолт, но не могу понять, как выйти из этой ситуации, уступить и дать все что хочет? По-моему это только все усугубит.

(Друзья, а понимаете, почему этот коврик готов дать ей все, чего она хочет?)

Спасибо, что дочитали до конца.