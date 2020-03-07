Число зараженных коронавирусом на теплоходе в Египте достигло 45 человек
07.03.2020, 21:30, Новости дня
Количество зараженных коронавирусом на египетском теплоходе в Луксоре выросло до 45, сообщила министр здравоохранения Египта Хала Зайд.
Диагноз подтвердился еще у 33 человек на борту судна, отметила глава ведомства, передает РИА «Новости».
Зайд уточнила, что среди зараженных – 19 иностранцев.
В пятницу сообщалось, что на борту речного теплохода, совершающего круиз по Нилу, выявлены случаи заражения коронавирусом.
Добавим, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.
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