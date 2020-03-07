Станислав Белковский: Путин будет елбасы. Причем всех

07.03.2020, 21:15, Новости дня

После формального ухода с президентского поста Владимир Путин может сохранить влияние на политическую ситуацию в России подобно экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, наделенному титулом «первого президента – елбасы». Такое мнение в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона высказал российский политолог Станислав Белковский.

В частности, Белковский полагает, что после 2024 года, когда истечет очередной президентский срок Путина, он может стать «лидером правящей партии».

«Единая Россия» в ее нынешнем виде прекратит свое существование. Она объединится с общероссийским «Народным фронтом» в новую партию, которая, возможно, будет называться «Великая Россия». Ну а лидер у «Великой России» может быть только один – это Владимир Владимирович. И тогда он будет лидером партии, контролирующей большинство в обеих палатах российского парламента, и заодно председателем Госсовета, полномочия и функции которого будут прописаны в отдельном законе, а не в конституции. И через это, как бывший президент Казахстана, но по-прежнему лидер, елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, будет контролировать процесс транзита власти», – сказал он.

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Отвечая на реплику Гордона, что Путин станет елбасы, Белковский добавил: «Что-то типа того. [Будет елбасы], причем всех. Он этим уже занимается давно».

Елбасы – по-казахски «лидер нации». Это официальный титул, который закреплен за Нурсултаном Назарбаевым, который 19 марта 2019 года объявил о сложении полномочий президента Казахстана после 30 лет правления. В начале апреля он заявил, что приступает к исполнению обязанностей «первого президента – елбасы».

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти».

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.