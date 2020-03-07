Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов

07.03.2020, 21:15, Новости дня

Новое украинское правительство не зависит от олигархов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Фрагмент интервью 7 марта опубликовала пресс-служба украинского главы государства.

«[Олигархам] принадлежит 70–80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших – мы должны это понимать», – сказал Зеленский.

Он объяснил отставку Кабмина Алексея Гончарука необходимостью «отреагировать на эффективность работы правительства».

«Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете проиграть. Дело не в ваших личных рейтингах, не в том, что вас могут прогнать из власти, а в том, что у Украины, возможно, больше не будет шанса сделать эти изменения», – подчеркнул президент.

Он заверил, что курс Украины после кадровых перестановок не изменится и Киев продолжит сотрудничать с Международным валютным фондом, продолжит работать над внедрением земельной реформы и разработкой законопроекта о национализированных банках, чтобы не позволить возврат учреждений бывшим владельцам.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Новым главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. С 2017-го по 2019-й он работал в холдинге ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова. Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 млн грн.

Подробнее о Шмыгале можно прочесть в материале издания «ГОРДОН».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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