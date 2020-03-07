Российский чиновник отделался условным сроком за 17 взяток на 94 млн рублей

07.03.2020, 21:14, Новости дня

Чиновник был главным свидетелем по коррупционному делу против экс-губернатора Александра Хорошавина.

В Сахалинской области экс-главу секретариата губернатора Вячеслава Горбачева приговорили к условному сроку за получение 17 взяток на 94 миллионов рублей. Чиновник был главным свидетелем по коррупционному делу против экс-губернатора Александра Хорошавина.

Следствие выяснило, что Горбачев входил в организованную группу под руководством Хорошавина. Обвиняемый с мая по ноябрь 2014 года получил взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей от 17 кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска. Горбачев вместе с другими участниками группы требовал вознаграждение за их участие в выборах, за покровительство при их выдвижении, а также подготовку и ведение кампаний.

Бывшему чиновнику удалось избежать тюрьмы благодаря досудебной сделке с прокурором. 65-летний Горбачев активно с ним сотрудничал и давал показания против других участников сообщества.

Чиновника признали виновным в 17 эпизодах получении взятки в особо крупном размере. С учетом второй группы инвалидности и прошлых заслуг Горбачев получил минимальное наказание в 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.

Это уже второй второй за полгода приговор для бывшего секретаря: в октябре 2019 года его уже приговаривали к условному сроку в семь с половиной лет за пять эпизодов взяточничества.

Деятельность сахалинской ОПГ была разнообразной. Например, они собирали откаты с сахалинских строителей. В обмен на процент от госконтрактов им, как установили следователи, обещали покровительство и доступ к бюджетным деньгам в дальнейшем.

В феврале 2018 года суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Экс-губернатора приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штрафу в полмиллиарда рублей и лишению государственных наград.