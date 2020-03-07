Коронавирусный позитив: медики из Шереметьево станцевали под музыку из «Охотников за привидениями»

07.03.2020, 21:14, Новости дня

В качестве устройства для захвата призраков выступает пустая 19-литровая бутыль.

Медики из аэропорта Шереметьево, ведущие строгое наблюдение за прибывающими в Россию носителями коронавируса, записали позитивное видео.

В нем сотрудница медслужбы в защитном костюме танцует под главную тему из фильма «Охотники за приведениями», а в качестве устройства для захвата призраков выступает пустая 19-литровая бутыль. Женский голос за кадром в это время одобрительно хихикает.

Досмотр прибывающих пассажиров в аэропорту продолжается с начала февраля — тогда все рейсы из Китая (Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Гонконга) были переведены в терминал F. С 1 марта туда же переведены рейсы из Ирана.

По состоянию на 07 марта, Роспотребнадзор сообщает о 384 730 досмотренных пассажиров, прибывших из Китая, из которых у 135 человек нашли признаки инфекционных болезней.

В России на 7 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. Два — у граждан Китая, один — у итальянца, остальные — у россиян. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.



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