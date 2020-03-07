В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса

07.03.2020, 21:11, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил режим чрезвычайной ситуации в городе.

«Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что дает нам определенные полномочия», – сообщил глава города, передает РИА «Новости».

Куомо пояснил, что режим поможет властям города применять ускоренные процедуры закупок и быстрее нанимать сотрудников для борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что угроза распространения для населения оценивается как низкая.

За последние сутки, отметил губернатор, количество заболевших увеличилось на 21 – до 76 человек. Из них госпитализированы только 10 человек.

Число жертв коронавируса в США составило 17 человек, число заболевших превысило 300.

Напомним, в четверг американский лайнер Grand Princess прекратил тур и направился в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, в экипаже судна оказались россияне.

Добавим, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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