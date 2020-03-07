Лера Кудрявцева опубликовала первое фото в купальнике после удаления грудных имплантов

07.03.2020, 21:07, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала новое фото, сделанное на отдыхе. Это первый снимок знаменитости в купальнике после проведённого оперативного вмешательства по удалению грудных имплантов.

Перед новогодними праздниками Лера Кудрявцева попала в больницу, где ей удалили лопнувший силиконовый имплант. Телеведущая поделилась с подписчиками своей историей и попросила женщин задуматься перед, как оказалось, небезопасной процедурой увеличения груди. Несколько дней назад Кудрявцева отправилась в отпуск к морю, откуда и опубликовала первое после перенесённой операции селфи в купальнике. При этом ведущая выбирала ракурс, не позволяющий фолловерами полностью оценить бюст, акцентировав внимание на лице и верхней части декольте.



После выписки из клиники Лера Кудрявцева признавалась поклонникам, что её супругу, хоккеисту Игорю Макарову, изменения форм пришлись по душе и удаление имплантов вообще никак не отразилось на отношениях. При этом некоторые считают, что «последствия» у операции всё же есть. Так, в этом году Кудрявцева не оказалась среди ведущих церемонии вручения премии «Муз-ТВ». Вместо неё награждать победителей будет Ольга Бузова.