На рынке России вскоре стартуют продажи смартфона Vivo APEX 2020 с безрамочным дисплеем

07.03.2020, 21:07, Разное

Китайская компания Vivo в конце февраля текущего года презентовала новый флагман — APEX 2020. Продажи смартфона с безрамочным дисплеем и мощной беспроводной зарядкой через считанные дни должны стартовать на рынке России.
Производительность новинке от Vivo обеспечивает процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. APEX 2020 оснащён 5G-модемом, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Благодаря 60-ваттной беспроводной зарядке аккумуляторная батарея гаджета мощностью 2000 мА/ч до 100% заряжается всего за 20 минут. Среди особенностей готовящейся к выходу на рынок РФ новинки отмечают 6,45-дюймовый безрамочный дисплей с балансной стабилизацией основной камеры, имеющей 5- или 7,5-кратный оптический зум.

В Vivo APEX 2020 не предусмотрены физические кнопки. Вместо них в гаджете присутствуют чувствительные к нажатию виртуальные иконки. Смартфон получил монолитный дизайн, улучшающий светопроницаемость экрана над камерой слой пикселей, 6,2-милиметровый перископный модуль, увеличенный на 200% угол стабилизации и ещё некоторые решения для повышения качества фото и видео. Продажи APEX 2020 в РФ начнутся во второй декаде марта, но стоимость устройства пока не сообщается.



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