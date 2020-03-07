Xiaomi может выпустить новую версию смартфона Mi 10 с большим дисплеем

07.03.2020, 21:07, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi до конца текущего года может выпустить новую версию смартфона Mi 10. Основной отличительной особенностью гаджета от актуальной на данный момент модели станет дисплей с большей диагональю.

Представленные в феврале Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащаются 6,67-дюймовыми дисплеями. Такое решение сейчас считается стандартным для смартфонов, а вот диагональ 7,1 дюйма практически не встречается на рынке и исключением является ориентированный на геймеров Black Shark 3 Pro. По информации инсайдеров, китайский производитель вскоре может выпустить на рынок новую версию с аналогичным дисплеем. Данный гаджет получит название Mi 10 S.

Предположительно, выход новинки от Xiaomi стоит ожидать осенью либо в начале зимы текущего года, но официально производитель слухи не подтверждает. Также источники считают, что Mi 10 S окажется первой моделью не только с огромным экраном, но и разрешением 1440p.