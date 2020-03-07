Суд о крушении рейса MH17 в Нидерландах может растянуться на 15 лет – юрист

07.03.2020, 21:06, Новости дня

Судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году может продлиться четыре – пять лет. Об этом заявили 7 марта представители фонда, объединяющего родственников жертв катастрофы MH17, сообщает «Европейская правда», корреспондент которой присутствовал на брифинге.

«Юристы ожидают, что это займет четыре – пять лет… С понедельника и до того момента, когда мы будем иметь решение суда», – заявил Пит Плюг, глава фонда MH17 Disaster Foundation.

Он ожидает, что следователи докажут вину обвиняемых, но те могут обжаловать приговор: «Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека».

Антон Котте, который также входит в MH17 Disaster Foundation, ожидает, что после этого процесса будет еще один, который может доказать причастность к катастрофе представителей российского руководства.

«Но чтобы добраться до наивысшего решения, надо пройти этот процесс. Можно рассчитывать, что все судебные процессы займут 10–15 лет», – прогнозирует Плюг.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук» с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ «экс-министру обороны ДНР» Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол в Нидерландах начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.