Сборная Украины по теннису выиграла у Тайваня матч на Кубке Дэвиса

07.03.2020, 21:06, Новости дня

7 марта в Запорожье завершился матч плей-офф Первой мировой группы на теннисном Кубке Дэвиса, в котором украинцы сумели одержать победу над представителями Китайского Тайбея (Тайваня). Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

После первого игрового дня сборная Украины проигрывала 0:2, и следующее поражение означало проигрыш в матчевой встрече. Украинцы выиграли все свои сегодняшние игры.

Денис Молчанов в паре с Сергеем Стаховским одолели Ян Цун-Хуа и Се Чэнпэна со счетом 6:7, 6:4, 6:4; Стаховский выиграл у У Дунлиня – 7:6, 4:6, 6:3; а Илья Марченко победил Цзэн Чжуньсиня с результатом 6:3, 6:2.

Следующий матч в рамках Кубка Дэвиса сборная Украины проведет в сентябре. В числе других команд украинцы будут бороться за путевки в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса 2021 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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