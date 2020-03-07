Мнение: Отказ

07.03.2020, 21:05, Разное

Отказ России поддержать ОПЕК в вопросе снижения добычи нефти для хоть какой-то стабилизации на рынке нефти — это не стратегия. Это крик "Спасайся кто может". Хоть какое-то здравое объяснение внезапному демаршу России может быть в том, что для крупнейшего члена ОПЕК Саудовской Аравии цена нефти, необходимая для балансирования бюджета, составляет примерно 80 долларов, у России "цена отсечения" — 42 доллара. Уже поэтому Саудовская Аравия отчаянно нуждается в контроле над ценой, а потому будет вынуждена снижать добычу даже если Россия откажется выполнять условия сделки ОПЕК+. Но картель оценил попытку России нажиться на кризисе за его счет и заявил, что снижать добычу без России не будет. Что, собственно, и вызвало 10-процентное падение цены на нефть в пятницу.

Теоретически Россия может пойти навстречу ОПЕК и все-таки согласиться на согласованное снижение добычи. В противном случае никакое повышение добычи не сможет скомпенсировать падение цены. Совладелец Лукойла Федун уже оценил суммарные потери российской нефтяной отрасли как 100-150 млн долларов в сутки, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию: рост добычи и падение цены до 40 долларов и ниже. То есть, никакого выигрыша демарш России ей не принесет, а отношения со странами ОПЕК будут серьезно подорваны. Хотя ничего удивительного нет: вся внешняя российская политика заключается в создании как можно большего количества врагов. В этом смысле она успешна и продуктивна.

Проблема в том, что российские нефтяники таким образом подкладывают свинью и коллегам-газовикам. Если цены на газ упадут (а это неизбежно в условиях падения цен на нефть), то положение Газпрома (и без того неблестящее) станет откровенно отвратительным. На падающей цене, имея целую серию конфликтов и колоссальные провалы на новых газопроводах, сожравших десятки миллиарды долларов без малейшей перспективы их возврата — в общем, на таком фоне Газпрому не о завоевании рынка Европы думать, а о сохранении хотя бы части его.

Время стратегий закончилось. Наступает время реактивных сиюминутных решений. Каждое из которых будет обоснованным, а вместе они будут вести дело к полной аннигиляции.

А тут у нас еще три войны, государственный переворот в полном разгаре вкупе с явно подтекающей крышей у высшего божества. 20 год выглядит весьма насыщенным.

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Павел Прилучный научился управлять самолетом

11.02 / Скандалы: Домик в деревне для Николая Азарова

28.01 / В Томске перед отделением полиции бросили ребенка в инвалидной коляске

14.01 / Королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл жить независимо

06.01 / Другой Европы как и другой России у нас нет

20.01 / Неизвестный украл 10 обезьян из центра для животных Калуге

15.02 / В России нашли способ повысить размер пенсии до 35 тысяч рублей

19.01 / Странная история о косичках в гривах лошадях и Человеке в Черном из Украины

26.01 / Сергей Лавыгин женился на Марии Луговой

10.01 / Голливудская секс-бомба похвалила Путина и втоптала в грязь Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика