Мнение: Отказ

07.03.2020, 21:05, Разное

Отказ России поддержать ОПЕК в вопросе снижения добычи нефти для хоть какой-то стабилизации на рынке нефти — это не стратегия. Это крик "Спасайся кто может". Хоть какое-то здравое объяснение внезапному демаршу России может быть в том, что для крупнейшего члена ОПЕК Саудовской Аравии цена нефти, необходимая для балансирования бюджета, составляет примерно 80 долларов, у России "цена отсечения" — 42 доллара. Уже поэтому Саудовская Аравия отчаянно нуждается в контроле над ценой, а потому будет вынуждена снижать добычу даже если Россия откажется выполнять условия сделки ОПЕК+. Но картель оценил попытку России нажиться на кризисе за его счет и заявил, что снижать добычу без России не будет. Что, собственно, и вызвало 10-процентное падение цены на нефть в пятницу.

Теоретически Россия может пойти навстречу ОПЕК и все-таки согласиться на согласованное снижение добычи. В противном случае никакое повышение добычи не сможет скомпенсировать падение цены. Совладелец Лукойла Федун уже оценил суммарные потери российской нефтяной отрасли как 100-150 млн долларов в сутки, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию: рост добычи и падение цены до 40 долларов и ниже. То есть, никакого выигрыша демарш России ей не принесет, а отношения со странами ОПЕК будут серьезно подорваны. Хотя ничего удивительного нет: вся внешняя российская политика заключается в создании как можно большего количества врагов. В этом смысле она успешна и продуктивна.

Проблема в том, что российские нефтяники таким образом подкладывают свинью и коллегам-газовикам. Если цены на газ упадут (а это неизбежно в условиях падения цен на нефть), то положение Газпрома (и без того неблестящее) станет откровенно отвратительным. На падающей цене, имея целую серию конфликтов и колоссальные провалы на новых газопроводах, сожравших десятки миллиарды долларов без малейшей перспективы их возврата — в общем, на таком фоне Газпрому не о завоевании рынка Европы думать, а о сохранении хотя бы части его.

Время стратегий закончилось. Наступает время реактивных сиюминутных решений. Каждое из которых будет обоснованным, а вместе они будут вести дело к полной аннигиляции.

А тут у нас еще три войны, государственный переворот в полном разгаре вкупе с явно подтекающей крышей у высшего божества. 20 год выглядит весьма насыщенным.