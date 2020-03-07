В Парагвае зарегистрирован первый зараженный коронавирусом

07.03.2020, 21:00, Новости дня

В Парагвае диагностировали первый случай заражения новым коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Хулио Массолени.

«Я сообщаю, что сегодня после полудня центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID-19 в Парагвае», – сообщил Массолени в соцсетях, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что в скором времени правительство проведет пресс-конференцию, на которой сообщат подробности.

«Призываю граждан сохранять спокойствие, уже применяются протоколы, одобренные Всемирной организацией здравоохранения», – заключил министр.

В субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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