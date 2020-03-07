Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе из-за состояния матери

07.03.2020, 21:00, Новости дня

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о своем стрессовом состоянии из-за здоровья матери.

«Сказать, что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», – написала Анна в своем Instagram.

Девушка отметила, что родные и близкие помогают ей пройти через этот период в жизни.

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Публикация от @anna_zavorotnyuk 7 Мар 2020 в 6:14 PST

«Я люблю вас всех. И я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», – заключила она.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.



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