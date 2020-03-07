На уральской трассе устроили разбой в духе 90-х

07.03.2020, 20:48, Разное

На трассе возле города Каменска-Уральского совершено разбойное нападение. По данным URA.ru, пострадал водитель хлебовоза марки «Газель», который вез выручку, собранную в деревенских торговых точках.

«Налетчики были на двух машинах. В розыске ВАЗ-2109 черного цвета без номеров. На месте для госномера предположительно надпись «Башкирия». Вторая машина – Great Wall Hover черного цвета. Номера вымазаны грязью», – цитируют источник СМИ. Бандиты избили водителя, забрали деньги и путевую документацию на товар.