Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова

07.03.2020, 20:48, Разное

«Азербайджанская община Москвы» в лице своего председателя Шамиля Тагиева вместе с национально-культурными автономиями азербайджанцев Московской области и Пермского края просят взять под защиту обозревателя «Независимой газеты» Льва Аскерова. Обращения общественников в Генпрокуратуру имеются в распоряжении редакции «Дни.ру».

Лев Аскеров является автором статьи «Сумгаитская трагедия». С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана», сообщает «Рамблер». «В данной публикации автор статьи ссылался только на архивные документы и свидетельства очевидцев, в которых говорилось, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужб», – говорится в обращении «Азербайджанской общины Москвы».

По словам председателя общественной организации Шамиля Тагиева, в материале открыто и обоснованно была озвучена истинная причина Сумгаитских событий. «Названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита», – сказано в обращении.

В материале приводятся воспоминания бывшего сотрудника, старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимира Калиниченко. Именно он занимался расследованием дела.

«Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаистких событий известны», – подчеркнул Тагиев.

Общественники попросила генерального прокурора Игоря Краснова взять безопасность Льва Аскерова под личный контроль. «И не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства», – сказано в обращении.

После публикации статьи Льва Аскерова посол Армении в России Вардан Тогонян заподозрил журналистов в разжигании межнациональной розни и обратился к генпрокурору с требованием провести проверку. В настоящий момент статья удалена с сайта «Независимой газеты».

На фоне разгоревшегося скандала председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов напомнил об обращении РНКАА МО в Роскомнадзор в июле прошлого года. «Мы просили серьезно проанализировать деятельность СМИ – газеты и сайта http://yerkramas.org/, взявшего эпиграфом слова Гарегина Нжде: «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком», – говорится в обращении общественной организации в Генпрокуратуру (имеется в распоряжении редакции).

«В своем ответе Роскомнадзор отметил, что «решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 14.11.16 свидетельство регистрации СМИ Еркрамас признано недействительным, в общероссийском реестре отсутствует», – сказано в обращении азербайджанских общественников. Однако указанный сайт до сих пор функционирует, подчеркнул Ибрагимов.

В связи с этим он попросил оценить оперативность действий уполномоченных органов и правоохранителей. Обратить внимание на деятельность сайта надзорное ведомство просит и азербайджанская община Пермского края в лице своего председателя Чингиза Исаева.