Россияне нашли способ лечить раковые опухоли без операций

07.03.2020, 20:42, Новости дня

Стало известно, что российские исследователи нашли способ лечить злокачественные и доброкачественные опухоли молочной железы без хирургического вмешательства.

Эксперты из Санкт-Петербурга на протяжении длительного периода времени работали над созданием способа безоперационного лечения раковых опухолей. В итоге им все же удалось создать аппарат «Диатер», с помощью которого можно будет проводить щадящие операции. Изначально устройство было разработано для небольших доброкачественных и злокачественных новообразований. Также такой способ лечения является крайне необходимым для тех пациентов, которым общий наркоз противопоказан.

Известно, что в основе аппарат лежит технология фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Операции с помощью аппарата также можно проводить полностью без обезболивающих, применяя лишь седативные средства.



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