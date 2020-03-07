Эксперты рассказали о таргетной терапии при раке

07.03.2020, 20:42, Новости дня

Научные специалисты сообщили, что ретроспективное исследование показало пользу таргетной терапии рака поджелудочной железы. Выяснилось, что терапия благоприятно влияет на продолжительность жизни пациентов.

Имеющиеся данные показали, что примерно для четверти вариантов рака поджелудочной железы таргетная терапия является эффективной. Данная терапия нацелена на конкретную мишень в опухолевой клетке – мутацию в определенном гене и соответствующий измененный белок. Недавно также сотрудники Школы медицины университета Джона Хопкинса решили выяснить, как персоналазированная таргетная терапия влияет на медианную выживаемость пациентов.

В итоге выяснилось, что данная терапия рака увеличивает продолжительность жизни пациентов после начала прогрессирования заболевания в среднем примерно на год.