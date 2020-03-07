Электрический концепт Fiat Centoventi может стать серийным

07.03.2020, 20:42, Новости дня

Итальянская компания Fiat объявила о планах в дальнейшем усилить работу по выпуску новых электрических автомобилей.

К осени 2020 года состоится официальный выход новой модели Fiat Centoventi, имеющей электрическую силовую установку. Кроме того, разработчики задействовали здесь платформу от 500е. Ближе к лету станут известны технические параметры данного автомобиля. Заявлено, что мощность электрической установки может составить около 9 секунд, а предельная скорость автомобиля ограничена 150 км в час.

Инсайдеры прогнозируют, что на полном заряде батареи станет возможным преодолеть около 500 километров. В салоне предусмотрят современную приборную панель и расширенный мультимедийный комплекс.