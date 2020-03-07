Экс-премьер Украины покинул страну

07.03.2020, 20:41, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук покинул страну после своей отставки, пишут СМИ.

Гончарук вылетел из аэропорта Киева в Лиссабон, передает РЕН-ТВ со ссылкой на украинскую прессу.

Экс-премьер не стал общаться с журналистами, он уточнил, что собирается в отпуск. Отмечается, что Гончарук полетел на рейсе компании-лоукостера.

Перед отлетом он поблагодарил коллег за работу в правительстве.

В среду вечером Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.