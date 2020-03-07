В Росгвардии предложили не выдавать оружие пойманным пьяными за рулем

07.03.2020, 20:41, Новости дня

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов заявил, что ведомство предложило не выдавать лицензию на оружие лицам, пойманным пьяными за рулем.

Золотов в интервью «Российской газете» заявил, что в скором времени будут новые основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», – сказал он.

Для военных пенсионеров планируется ввести послабления для получения таких документов.

«Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, 20 и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», – отметил глава Росгвардии.

Также Золотов в интервью «Российской газете» сообщал, что в РФ будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.



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