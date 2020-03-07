Коронавирус отменил женский чемпионат мира по хоккею

07.03.2020, 20:39, Новости дня

Президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель сообщил, что женский чемпионат мира 2020 года, который должен был пройти в Канаде, отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом глава IIHF рассказал Associated Press. Ранее сообщалось, что мужской чемпионат мира по хоккею с шайбой может быть перенесен из Швейцарии в Россию.

Женский чемпионат мира по хоккею должен был стартовать 31 марта в двух канадских городах – Труро и Галифаксе.



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