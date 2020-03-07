Звезда «Нянек» Дэвид Пол умер незадолго до дня рождения

07.03.2020, 20:39, Новости дня

Американский актер, звезда фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в субботу, 7 марта. Он умер накануне своего дня рождения — 8 марта актеру должно было исполниться 63 года. Информацию о смерти Дэвида подтвердил его брат-близнец Питер, сообщает издание EOB News.

По некоторым данным, Пол умер во сне. О причинах кончины ничего не говорится.

Кроме "Нянек", Дэвид Пол снялся в таких картинах, как "Придорожные убийцы", "Варвары", "Вашингтонское такси" и других. В последние годы он профессионально занимался фотографией, писал стихи и музыку.



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