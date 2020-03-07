Американским морпехам хотят запретить есть пауков и пить кровь змей

07.03.2020, 20:39, Новости дня

Зоозащитники требуют запретить американским морским пехотинцам есть насекомых и пить змеиную кровь, передает канал "Россия 24".

Организация PETA обратилась к американскому генералу. Речь идет о ежегодных учениях Cobra Gold в Таиланде, где морпехи в том числе учатся выживать в джунглях. Им приходится есть пауков и убивать змей. Зоозащитники предлагают заменить эти тренировки на виртуальные и отмечают, что так уже поступили некоторые подразделения ВВС США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Эвакуация шахты: открытое горение и задымление ликвидированы

16.02 / Причиной расстрела в Калининграде стала личная неприязнь

15.01 / Машина испанского гонщика Алонсо дважды перевернулась во время аварии на ралли «Дакар», спортсмен продолжил гонку

11.02 / В Азербайджане задержаны оппозиционеры, опротестовавшие результаты парламентских выборов

25.01 / «Здание за зданием и улица за улицей» — Турция пострадала от сильного землетрясения

12.01 / Independent — на акции протеста в Иране задержали посла Великобритании

30.12 / Трамп обвинил Twitter в блокировке своих сообщений

30.01 / Дело экс-президента Армении Саргсяна направлено в суд: его обвиняют в растрате средств бюджета

24.01 / Пентагон может начать глобальную перестановку сил в этом году

31.01 / Гаджимагомедов и Магомедалиева признаны лучшими боксерами 2019 года в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика